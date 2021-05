Covid, Pregliasco: “Assembramenti? Vedremo gli effetti tra due settimane”

Covid, il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato gli assembramenti visti nell’ultimo weekend in tutta Italia

La curva epidemiologica in Italia è in calo. I dati continuano ad essere confortanti, frutto delle misure restrittive imposte nelle ultime settimane e di una campagna vaccinale che prosegue a passo spedito. Col decreto riaperture, si è appena concluso il primo weekend da zona gialla in quasi tutta Italia.

A far discutere sono stati in maniera particolare gli assembramenti visti dal primo pomeriggio di ieri a Milano, con circa 30mila tifosi in centro a festeggiare la vittoria dello Scudetto dell’Inter. A tal proposito, è intervenuto il virologo presso l’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, evidentemente preoccupato delle situazioni che si sono verificate nelle ultime 48 ore.

Covid, Pregliasco: “Possibile incremento casi a metà maggio”

30mila tifosi in piazza Duomo a Milano, centri storici e vie piene nelle principali città italiane: un primo weekend da zona gialla che fa discutere. Ne ha parlato il virologo Fabrizio Pregliasco. “Gli effetti dei comportamenti decisamente rilassati visti nel fine settimana li vedremo da metà maggio in poi. Temo seriamente un incremento di casi, ma si spera in una leggera onda di risalita e non in una ondata vera e propria” ha spiegato l’esperto.

“Sono preoccupato delle situazioni che abbiamo visto. Festeggiamenti in piazza per lo Scudetto, feste nei b&b, in casa e in affittacamere: così non va bene” ha poi concluso Pregliasco. Intanto, continuano le polemiche in tutta Italia per i mancati controlli avvenuti ieri in centro a Milano.