Udinese-Juventus 1-2: voti, highlights e tabellino. La squadra di Pirlo soffre per più di 80 minuti ma un regalo di De Paul cambia tutto

Udinese-Juventus 1-2: sarà che la Juve in arancione si riconosce poco, ma la partenza è quella che troppo volte abbiamo visto in stagione. Distrazioni in serie e la più grave provoca anche il vantaggio friulano. Nessuno copre su De Paul che batte una punizione in fretta e nessuno chiude su Molina che in diagonale fulmina Szczesny, non irreprensibile.

Un quarto d’ora di nulla, con Cristiano Ronaldo che come spesso gli succede negli ultimi tempo gioca da solo e lo fa male, mentre Paulo Dybala si chiama fuori dal campo senza giustificazioni. E anche il gioco in fascia, che in stagione molto gare le ha risolte, diventa assolutamente nullo. Unico a provarci è McKennie, ma la sua zuccata in volo fa solo tremare Scuffet.

Pirlo può pescare dalla panchina, lo fa inserendo Kulusevski e Morata ma la sostanza rimane la stessa, irritante per chi tifa Juve. Serve un regalo, arriva sotto forma le gomito di De Paul che devia con quello la punizione da 20 metri di Ronaldo. Il portoghese giustifica la sua serata trasformando il rigore, ancora di più segnando il sorpasso. E adesso ancora di più la partita di domenica prossima con il Milan per Pirlo sa di finale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Donnarumma in lacrime: Juventus in agguato

Udinese-Juventus 1-2: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 10′ Molina (U), 82′ rig., 89′ C. Ronaldo (J)

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet 6; Becao 6.5, Bonifazi 6 (84′ Samir sv), Nuytinck 6.5 (91′ Ouwejan sv); Molina 6.5, De Paul 6, Walace 6, Arslan 6 (71′ Forestieri 5.5), Stryger Larsen 6.5; Pereyra 6.5; Okaka 6. All. Gotti 6.5.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 5.5; Danilo 6 (84′ Correia sv), Bonucci 6, De Ligt 6, Alex Sandro 5.5; Cuadrado 6, Bentancur 5.5, McKennie 6.5 (84′ Rabiot sv), Bernardeschi 4.5 (59′ Kulusevski 5); Dybala 5 (66′ Morata 6), C. Ronaldo 6.5. All. Pirlo 6

NOTE: ammoniti Arslan (U), Pereyra (U), De Paul (U), Pirlo (J)

Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Udinese-Juventus