Udinese-Juventus, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca poco all’inizio di Udinese-Juventus, partita valida per la 34esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire la partita in streaming gratis.

Manca poco al match della 34esima giornata di campionato tra Udinese e Juventus. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00, con due obiettivi ben differenti. Infatt mentre i friulani proveranno a chiudere nella parte sinistra della classifica, i bianconeri non potranno più permettersi passi falsi per nella corsa ad un posto in Champions League. Andiamo a vedere il periodo di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo subito dai padroni di casa dell’Udinese. I ragazzi di Luca Gotti sono ad un solo punto da una salvezza che oramai appare certa. Adesso i bianconeri possono puntare a concludere la stagione nella parte sinistra della classifica. Contro la Vecchia Signora, però, il tecnico friulano dovrà fare a meno di Deulofeu, Braaf, Jajalo, Musso, Nestorovski e Pussetto.

Dall’altra parte invece troviamo la Juventus che non può più permettersi passi falsi. Infatti i bianconeri si sono ritrovati in piena lotta per un posto in Champions League. Una stagione a dir poco deludente, con i bianconeri che per la prima volta dopo nove anni non riusciranno a conquistare il tricolore. Adesso mister Andrea Pirlo non può permettersi di perdere ulteriori punti e contro i friulani avrà l’intera rosa a disposizione. Andiamo a vedere dove seguire Udinese-Juventus streaming gratis.

Udinese-Juventus, streaming gratis: Sky o DAZN?

Tutto pronto per la partita tra Udinese e Juventus. La sfida è valida per la 34esima giornata di campionato ed andrà di scena alla Dacia Arena, terreno di gioco dei friulani, alle ore 18:00. A trasmettere il match in esclusiva ci penserà Sky, che per l’occasione mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre la partita sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.