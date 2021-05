Calciomercato Milan, assalto al campione: pronto lo scambio

Calciomercato Milan | I rossoneri sono pronti a dare l’assalto al campione di Serie A: c’è la possibilità di imbastire uno scambio

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Milan si starebbe seriamente muovendo per rinforzare il centrocampo. A tal proposito il nome fatto dalla rosea è quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. I friulani valutano l’argentino circa 40 milioni di euro, ma Maldini potrebbe riuscire ad abbassare le pretese inserendo nell’affare uno tra Hauge, Pobega o Brescianini. L’Udinese per ora si è riservata di dare una risposta più avanti, anche perché ci sono diversi club interessati al fantasista ex Valencia.

LEGGI ANCHE—> Rai Sport, due giornalisti fanno a pugni: il motivo è assurdo

Calciomercato Milan, accordo con Maignan: si attende Donnarumma

Come riferito da Tuttosport, il Milan avrebbe bloccato Mike Maignan del Lille per 12 milioni più bonus. Oltre l’accordo con il club francese, anche con il calciatore. Per quest’ultimo 3 milioni netti all’anno per un quadriennale.

LEGGI ANCHE—> Euro 2020, ruolo d’eccezione per Mourinho: c’è l’accordo

Ora, però, resta che capire cosa deciderà Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano probabilmente non rinnoverà, ma non è detta l’ultima. A fine stagione ci sarà un nuovo incontro tra le parti.