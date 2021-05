Adriana Volpe, addio a Tv8: va a sorpresa in un’altra rete

La conduttrice Adriana Volpe lascia Tv8 di proprietà di Sky per approdare, totalmente a sorprese, in un’altra rete: ecco quale

Adriana Volpe dall’inizio di questa stagione televisiva è stata impegnata con il programma Ogni Mattina del day time di Tv8, rete appartenente a Sky. Nonostante la volontà del colosso di far concorrenza alle reti leader della tv come Mediaset e Rai, Ogni Mattina non ha mai sfondato in termini di ascolti. Nelle ultime settimane ha anche ceduto lo spazio ad altri programmi. Il motivo è da ricondurre con molta probabilità al target specifico del canale, il quale non si concilia con programmi simili ad Unomattina e Mattino 5. Nonostante la sua professionalità, quindi, Adriana Volpe a fine stagione terminerà la sua esperienza con Tv8.

Adriana Volpe pronta ad una nuova esperienza, la attende la Mediaset

Adriana Volpe, secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe approdare in Mediaset la prossima stagione. Inizialmente l’impegno non dovrebbe essere corposo, perché l’idea è quella di un inserimento graduale all’interno della rete. Il canale in cui dovrebbe lavorare, pare sia Canale 5.

