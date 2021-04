Pio e Amedeo conduttori di Lol? Arriva l’annuncio pazzesco

Il duo comico foggiano, protagonista indiscusso alla conduzione di Felicissima Sera, ha rivelato un indiscrezione relativa al programma Lol – Chi Ride è Fuori.

Pio e Amedeo con il varietà in onda su Canale 5, Felicissima Sera, sono riusciti a battere la concorrenza della Rai. Carlo Conti, tornato la scorsa settimana alla conduzione Top Dieci su Rai 1 ha visto il pubblico italiano preferire il programma condotto dal duo comico foggiano.

Dopo Felicissima Sera però, come rivelato a Chi nei giorni scorsi, il vero sogno di Pio e Amedeo è quello di condurre il Festival di Sanremo con Maria De Filippi o con Carlo Conti. Attraverso i microfoni di Chi hanno fatto sapere che potrebbero essere affiancati da un conduttore che lasciasse loro la parte del divertimento, come fatto nelle ultime due edizioni della kermesse musicale da Amadeus con Fiorello.

Pio e Amedeo conduttori di Lol – Chi Ride è Fuori: annuncio pazzesco

Pio e Amedeo, come annunciato ai microfoni del quotidiano Libero, hanno rifiutato la conduzione di Lol – Chi Ride è Fuori, rivelazione di Amazon Prime Video. “Ci avevano chiesto di condurlo ma non potevamo. Come concorrenti non accetteremmo: è un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa ‘libertà’, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno”.

Sempre sul fronte televisivo i due foggiani ammettono di non amare la TV del pomeriggio e di amare la conduzione di Paolo Bonolis: “Uno dello spettacolo che ci piace è Bonolis. Nonostante i suoi 84 anni è veloce. Ha la faccia di uno che si è rotto le palle di questo politically correct”.