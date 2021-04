La Puglia non cambierà colorazione e resterà per la seconda settimana consecutiva in zona arancione. In serata arriverà la nuova ordinanza del ministro della salute Speranza.

Questa sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia firmerà e nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. La regione in zona rossa sarà la Valle d’Aosta, mentre in arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre saranno in zona gialla.

Covid, Puglia ancora in zona arancione

La Puglia resta per la seconda settimana consecutiva in zona arancione. Arenata l’ipotesi di un passaggio in zona gialla, in base agli ultimi dati raccolti in questa settimana e in base alle indicazioni della cabina di regia nazionale alla luce, la Puglia sembra essere ancora oltre le soglie critiche stabilite dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Almeno per un’altra settimana la Puglia resterà zona arancione. L’ordinanza entrerà in vigore a partire dal 3 maggio.