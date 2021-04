Anticipazioni Amici 20, spunta l’eliminato della settima puntata

Le anticipazioni della settima puntata del serale di Amici 20 prevedono l’eliminazione di un volto molto amato: tutti i dettagli

Nella giornata di ieri, come accade ogni settimana, è stata registrata la puntata del serale di Amici 20. Il settimo appuntamento sarà in onda domani in prima serata su Canale 5, ma già sono spuntate succose anticipazioni in merito. Come avviene ormai da tre puntate a questa parte, gli eliminati non sono più due ma uno solo.

Stavolta pare che a salutare sia stato il ballerino Samuele, tra il clamore del pubblico ed il profondo dispiacere di Giulia. Il ballottaggio finale è stato tutto a tema danza, in quanto le squadre hanno perso una partita ciascuno. A giocarsi il posto in semifinale sono stati Serena, Alessandro e Samuele. La prima a salvarsi, la ballerina della squadra Celentano-Zerbi.

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, dramma terribile per un’ex corteggiatrice: “Ho perso il bambino”

Anticipazioni Amici 20, com’è andata la puntata

Ad iniziare la gara, dopo il sorteggio, sono la squadra della coppia Peparini-Pettinelli che vanno a sfidare Arisa e Lorella Cuccarini. La Pettinelli lancia un guanto di sfida su Hallelujah a cappella, ma dai rivali arriva la contestazione con conseguente respinta. Nella prima manche, Aka7even va in sfida con Tancredi e quest’ultimo vince. Samuele contro Alessandro vede trionfare il primo. Giulia contro Alessandro ed è una nuova sconfitta per quest’ultimo. Tra Alessandro e Tancredi è stato salvato il cantante.

LEGGI ANCHE—> Mara Venier, niente da fare: arriva il clamoroso sfogo – VIDEO

Nella seconda manche, Peparini-Pettinelli hanno chiamato Zerbi–Celentano. Aka7even-Deddy con vittoria del secondo. Giulia contro Sangiovanni con vittoria del cantante. Giulia viene salvata, facendo finire Aka7even e Samuele al ballottaggio. Come sarà andata la terza partita? Tocca vedere il programma per scoprirlo.