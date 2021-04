Covid-19, bollettino 29 aprile: 14.320 contagi e 288 decessi

Comunicati dalla Protezione Civile gli ultimi dati relativi ai contagi da Covid-19 a livello nazionale: contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto sono stati comunicati dalla Protezione Civile gli ultimi aggiornamenti relativi ai contagi da Covid-19 nel nostro Paese. La curva epidemiologica continua a subire un aumento in Italia. Difatti nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid 14.320 italiani a fronte di 330.075 tamponi processati (ieri i nuovi positivi erano 13.385).

Diminuisce il numero delle vittime con 288 decessi rispetto ai 344 di ieri. Nelle ultime 24 ore hanno invece sconfitto definitivamente il virus 18.088 persone (ieri ne sono state 18.416). Calano le occupazioni in terapia intensiva con -71 ed i ricoveri ordinari con -509. Il tasso di positività è al 4,3% (+0,4%) . Le dosi di vaccino somministrate in totale sono 19.060.794.

Smart working per i dipendenti pubblici, Brunetta: “Addio alla soglia minima del 50%”

Il ministro Renato Brunetta ha dichiarato attraverso il suo account di Facebook: “Si torna alla normalità. Addio alla soglia minima del 50% per lo smart working nella Pubblica amministrazione. Fino alla definizione della disciplina del lavoro agile nei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere alle modalità semplificate relative al lavoro agile, ma sono liberate da ogni rigidità. È la novità del decreto legge ‘proroghe’ approvata oggi in Consiglio dei ministri su mia proposta”.

