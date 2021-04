La Juventus vedrà alcuni dei giocatori ceduti in prestito venire riscattati dai rispettivi club.

Il campionato è prossimo alla conclusione e la Juventus, aldilà del piazzamento finale in classifica dovrà fare delle valutazioni sui giocatori da tenere e da cedere. Tra questi rientrano anche coloro che sono stati ceduti in prestito con diritto di riscatto, come Mattia De Sciglio, terzino arrivato a Torino sponda bianconera attraverso lo scambio che portò Leonardo Bonucci per una stagione a vestire la maglia del Milan.

Il terzino sotto la guida di Massimiliano Allegri, tecnico il cui ritorno alla Juventus dopo i risultati ottenuti con Andrea Pirlo non è da escludere, vuole restare in Francia e il Lione per accontentarlo ha iniziato a trattare per il riscatto.

Calciomercato Juventus, il giocatore spinge per la cessione: c’è l’offerta

Mattia De Sciglio ha espresso il desiderio di restare al Lione. Il club francese non si è opposto all’ipotesi della sua permanenza, però bisogna trattare con la Juventus per trovare un accordo per riscattarlo.

Con la Juventus l’offerta ipotizzata dal club francese è più bassa dello sperato alla Continassa. Il Lione non vorrebbe andare oltre i 3 milioni di euro, il minimo indispensabile per evitare una minusvalenza per i bianconeri. Molto probabilmente l’affare si chiuderà a queste somme.