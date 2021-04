Supervivientes, Valeria Marini show: arriva il bacio

Finalmente è arrivato il tanto atteso bacio tra Valeria Marini ed un naufrago di Supervivientes, lo show nella notte

Supervivientes è l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, quest’anno girata contemporaneamente nello stesso post del reality show italiano. Ad ‘invadere’ Playa Palapa col loro italiano, ma nell’edizione iberica, ci sono Valeria Marini e Gianmarco Onestini, fratello dell’ex gieffino Luca.

Vuoi perché parlano la stessa lingua, vuoi perché costretti a star isolati dal resto del mondo, tra i due è subito scattato del tenero. Già le prime sere gli altri naufraghi dell’isola li hanno scoperti a dormire insieme, ma le cose si sono fatte più serie nel tempo. In Honduras, dunque, si vocifera da tempo di un presunto flirt tra i due italiani che, finalmente, hanno dato conferma.

Supervivientes, il bacio di Valeria Marini e Gianmarco Onestini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supervivientes (@supervivientestv)

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo TeleZine.es, questa notte tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini è scattato il primo bacio. Nonostante nei giorni precedenti ci fossero già state effusioni tra i due, il gesto tra i due è arrivato soltanto nella notte e ripreso dalle videocamere sempre vigili del programma.

Ad ogni modo, Valeria Marini sta regalando tanto spettacolo alla TV spagnola con i suoi interventi spesso divertenti cui in Italia siamo piuttosto abituati. Non tutti, tuttavia, gradiscono il programma in sé siccome quest’ultimo va ad interferire con il reality show italiano che, difatti, viene registrato il giovedì e mandato in onda nella stessa serata.