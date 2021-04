Royal Family, nuovo scontro: la tensione è ormai alle stelle e a Buckingham Palace tira davvero una brutta aria.

I funerali del principe Filippo hanno visto delle prove di disgelo tra William, Kate e Harry. I tre sono stati visti chiacchierare a margine della cerimonia, con la duchessa di Cambridge nel ruolo di paciere. Una piccola parentesi di leggerezza nel libro della Megxit, che vede i Sussex in contrapposizione con tutto il resto della famiglia reale. L’intervista da Oprah e il primo capitolo del loro libro sono delle “bombe” difficilmente disinnescabili nella memoria dei Windsor. Un solco tracciato verso un futuro lontano da Buckingham Palace e difficile da accettare per chi, come William e Kate, ha deciso di onorare a pieno il ruolo istituzionale.

Il primogenito di Carlo e Diana è stato l’unico a rilasciare delle dichiarazioni ufficiali riguardo le accuse di razzismo provenienti dal salotto californiano di Oprah. Un intervento di difesa che è costato molto al principe, poco avvezzo a determinate uscite mediatiche.

Proprio per questo, secondo l’esperto reale Dan Wootton, il primo a dare la notizia sulla Megxit, “il livello di amarezza e rancore tra il Duca di Cambridge e la Duchessa del Sussex è stato spesso sottovalutato“.

Scrivendo sul Mail Online, Wootton ha specificato: “Wills era arrabbiato per il comportamento di sua cognata da oltre un anno. Alla base delle frizioni alcuni atteggiamenti non proprio distensivi nei confronti di Kate. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ovvero le accuse di razzismo al palazzo reale. Una mancanza di rispetto inaccettabile“.

Royal Family, il principe William contro Meghan Markle: tutto nasce dai problemi avuti con Kate

Il rapporto tra Kate e Meghan non è mai stato idilliaco e questo William lo sa bene, secondo la fonte reale. Wootton aggiunge poi che: “Il principe ha cercato di capire le motivazioni della duchessa del Sussex e cosa la spingesse ad un certo tipo di comportamento. A volte sembrava più preoccupata della sua ascesa personale piuttosto che al bene della famiglia reale”.

Se per il bene dei Windsor aveva tenuto in privato le sue perplessità sulla Markle, dopo la Megxit, William è uscito allo scoperto.

“Non poteva più nascondere i suoi veri sentimenti perché si sentiva come se lei avesse pubblicamente tentato di mancare di rispetto alla sua famiglia e alla Regina“.

Come confermato dalla fonte reale, questo risentimento nei confronti dell’attrice americana era condiviso anche da altri componenti della famiglia reale.

“Ho saputo che diversi personaggi al fianco della Regina condividevano con William le sue riserve su alcuni comportamenti di Meghan. Si ritiene che William abbia appoggiato una decisione – approvata dalla Regina – di vietare a Meghan di prendere in prestito oggetti della Royal Collection, inclusi diademi e gioielli indossati dalla principessa Diana”.

Il rapporto anche con Kate si era incrinato già dal 2018, a seguito di un episodio spiacevole avvenuto con il personale della duchessa di Cambridge. Come riportato dal Mail Online: “Le due avrebbero litigato perchè Meghan ha mancato di rispetto ad alcuni inservienti dello staff di Kensington Palace”. Da quel momento tutto si è fatto più difficile fino alle conclusioni attuali.