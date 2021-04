Ilary Blasi compie gli anni: la romantica sorpresa di Francesco Totti – FOTO

Ilary Blasi oggi compie gli anni e Francesco Totti ha deciso di sorprenderla con una dedica dolcissima.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi oggi compie 40 anni. Per Ilary il tempo sembra essersi fermato vent’anni fa: sempre bella e in formissima. Lei forse immortale come suo marito, l’ottavo re di Roma, le cui gesta sportive resteranno impresse negli annali del calcio. Proprio lui questa mattina, attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di regalare una bellissima dedica alla sua dolce metà.

Di dediche da parte di Totti Ilary ne ha ricevute tante, una addirittura dopo il gol del capitano durante il derby capitolino. Era il 10 marzo 2002, e nella capitale si sfidavano Lazio e Roma. Questo è il derby del cucchiaio e del 5-1 ai danni della Lazio. Il marchio di fabbrica di Totti fu usato per suggellare un derby senza storia. Protagonista assoluto Montella che ne fa quattro e ridicolizza Nesta mentre il capitano dopo un fantastico gol festeggia con una dedica alla sua futura moglie, Ilary: “6 unica”.

Ilary Blasi compie gli anni: la romantica sorpresa di Francesco Totti

“La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 … abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa,ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!! Auguri amore mio”. Un messaggio dolcissimo che racchiude in se l’amore vero che li unisce.

Francesco Totti è molto legato a Ilary Blasi e come ha affermato il capitano, tra loro fu amore a prima vista. In pochi credono ai colpi di fulmine, eppure esistono. E quando colpiscono ti legano a vita.