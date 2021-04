Amadeus, gelo in studio: non era mai accaduto prima – VIDEO

Gelo in studio per Amadeus ed i concorrenti del suo programma, confusione e ilarità che hanno fatto il giro del web in poche ore

Parente misterioso che non riconosce suo figlio >>> Lettura della busta sbagliata agli Oscar del 2017.

Dopo #Sanremo2021 più visto degli #Oscar2021, Amadeus supera ancora una volta gli americani con questo momento epico pic.twitter.com/uSBsGf53vp — Cinguetterai (@Cinguetterai) April 27, 2021

Un momento epico della TV italiana che ha scatenato l’ilarità del web e di tutti gli utenti di Twitter sempre pronti in vicissitudini di questo genere. Ieri sera è andata in onda una consueta puntata de I Soliti Ignoti condotto da Amadeus con protagonista Monica Loffredi che ha portato a termine della puntata 25.200 euro da donare.

Da qualche anno, per portare a casa il montepremi finale c’è la sfida del “parente misterioso” da portare a termine. L’ultimo scalino prevede, infatti, che il concorrente capisca – attraverso degli indizi qualora richiesti, ma soprattutto grazie al profilo – chi è l’ignoto che ha un rapporto di parentela con l’ultima persona che entra in studio.

I Soliti Ignoti, Amadeus impietrito: “Non sa nemmeno chi è il figlio!”

Ieri sera, martedì 27 aprile, Monica Loffredi ha ‘scommesso’ sull’ignoto numero 8 come figlia del parente misterioso. Al “sì, sono io” della signora, ci sono stati festeggiamenti in studio che non si sono protratti a lungo, perché c’era un errore. Il parente misterioso, evidentemente confuso, non ha fatto caso che il numero affidato al figlio era il 7, pertanto Monica Loffredi non aveva indicato la persona corretta.

In un primo momento, Amadeus credeva di aver sbagliato ed aver capito male. Voci fuori campo hanno indicato che l’errore era della signora e, difatti, il conduttore ha commentato: “Non riconosce nemmeno suo figlio. Prego signora, è il numero 7, le presento suo figlio”. Un momento di grande ilarità in prima serata su Rai Uno.