Uomini e Donne, arrestato ex cavaliere del talk show: l’accusa

E’ stato arrestato a Imperia un ex cavaliere del talk show di Mediaset, “Uomini e Donne”. Accusato per un reato commesso nel 2019

E’ stato arrestato con l’accusa di scippo un ex cavaliere del Trono Over. Si tratta di Patrizio Faggioli, volto noto per gli appassionati del programma di Mediaset, “Uomini e Donne”. Faggioli è stato cavaliere del talk show nell’edizione del 2014.

Il 57enne avrebbe sottratto un bottino di 1.500 euro ad una donna mentre si trovava a Sanremo. Il fatto è accaduto nel 2019, ma residente in Francia è stato catturato in occasione un suo rientro in patria per rinnovare il passaporto.

Come riporta La Stampa, Patrizio Faggioli ha individuato e pedinato la vittima per le strade del centro di Sanremo scippandole la borsetta non appena si sono trovati insieme in un vicolo deserto. Il 57enne è poi fuggito via con i 1.500 euro che la povera donna aveva appena prelevato in banca.

Faggioli, ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato a Imperia: due anni prima aveva scippato un borsello a Sanremo

L’ex cavaliere del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi sull’ammiraglia Mediaset, “Uomini e Donne”, è stato arrestato a Imperia a distanza di due anni dal fatto. Patrizio Faggioli è stato catturato nel corso di un suo rientro in patria per rinnovare il passaporto. Difatti, l’ex cavaliere del Trono Over attualmente risiedeva a Cannes, in Francia.

I più appassionati di “Uomini e Donne”, ricordano Patrizio Faggioli nel talk show per il suo flirt con la dama Soraya. I due ebbero un colpo di fulmine anche se in studio non tutti credevano alla loro storia. Patrizio e Soraya lasciarono insieme il programma per continuare a conoscersi lontani dai riflettori, ma dopo un po’ di tempo dall’abbandono del programma non si sono più avute notizie circa la loro relazione.