Alfonso Signorini, triste rivelazione: “Ho sofferto molto”

Il conduttore Alfonso Signorini si è dato ad una triste rivelazione: “Ho passato giorni brutti, soffrendo molto”. Ecco cosa è successo

Alfonso Signorini, uno dei giornalisti italiani più famosi e conduttore dell’ultimo GF Vip, si è raccontato ai microfoni del Fatto Quotidiano. Sono stati diversi gli argomenti di cui ha parlato, tra cui quello di aver contratto il Covid-19 al termine del reality show. “Sono stati giorni brutti, ma non volevo andare in ospedale. Vivevo solo ed aggiornavo i medici. Sono stato molto male ed ho sofferto tanto. Il Covid è bastardo. Ho capito che ci sono, inoltre, persone che mi vogliono molto bene”.

Alfonso Signorini su Tommaso Zorzi e la D’Urso

Alfonso Signorini ha parlato di Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip, del quale pensa: “Lo preferivo all’interno della casa, gliel’ho detto. Mi sarei preso una pausa fossi stato in lui”. Sul programma Il Punto Z, ha ammesso: “Divertente, ma non aggiunge nulla di nuovo. Tommaso ha talento, ma serve un’occasione che va costruita. Non si può improvvisare”.

In molti hanno parlato di Alfonso Signorini come sostituto di Barbara D’Urso nel pomeriggio di Canale 5 quando quest’ultima sembrava allontanata dalla Mediaset. “Smentisco. Chi mi conosce sa che non potrei mai condurre un programma la domenica perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici”.

Sulla D’Urso ha detto: “Non so se esagera, l’ho detto in pubblico e ce lo siamo detti anche in privato. Il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti, ma ognuno ha la sua cifra. Barbara ha una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targettizzato perché è una professionista che ha carattere”.