Esonero Pirlo, la società valuta in queste ore: gli aggiornamenti

Valutazioni in casa Juventus circa l’esonero di Pirlo e gli aggiornamenti sulla futura panchina bianconera

Una macchina perfetta cui è saltato il motore. Questa sembra essere la Juventus di Andrea Pirlo che continua a collezionare insuccessi mai visti prima. Il decimo scudetto consecutivo sembra ormai essere lontano a 5 giornate dalla fine della Serie A, ma c’è timore anche per la Champions League.

Per il momento la classifica vede l’Inter prima a 79 punti, a seguire il Milan con 66 punti insieme alla Juventus e subito dietro l’Atalanta con 65 punti ed una partita in meno – quella di questa sera contro il Bologna – ed il Napoli a 63 punti con la partita di domani in trasferta contro il Torino da giocare. Con l’ennesimo pareggio rimediato, questa volta contro la Fiorentina e le troppe occasioni sprecate, i bianconeri potrebbero rischiare il posto nella massima competizione europea.

Esonero Pirlo, Fiorentina-Juventus ciliegina sulla torta

Fiorentina-Juventus ha dimostrato ancora una volta quanto la macchina perfetta è stata messa in mano ad un pilota non pronto per una cilindrata così alta. Andrea Pirlo non è chiaramente l’uomo che fa a caso della società bianconera la quale sta valutando nelle ultime ore il da farsi. Il rischio di non centrare la Champions è troppo alto e ciò comporterebbe gravi danni alle casse societarie che non godono di ottima salute.

I primi nomi a comparire sul taccuino della società bianconera sono quelli di Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri con un ritorno di fiamma. Sarà decisiva la prossima partita contro l’Udinese allo Stadio Friuli.