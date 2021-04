Denise Pipitone, la madre non ha dubbi: arriva l’annuncio

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone non ha alcun dubbio e lo afferma ad alta voce in diretta TV senza peli sulla lingua

Piera Maggio oggi è stata ospite da Mara Venier a Domenica In ed insieme a lei anche l’avvocato di famiglia, Giacomo Frazzitta. Per la prima volta, ad accompagnare la mamma di Denise Pipitone anche l’attuale compagno, Pietro Pulizzi, sempre dietro le quinte in merito alla questione che da 17 anni attanaglia la famiglia.

LEGGI ANCHE > > > Fabrizio Corona, drammatico appello: impossibile rimediare



Nel corso dell’intervista in diretta a Rai Uno, Piera Maggio ha parlato anche del fratello di Denise, nonché primogenito Kevin. Non si è mai parlato molto dell’ormai 27enne il quale sta costruendo famiglia al Nord Italia con la promessa sposa. I due, ha spiegato la stessa mamma, convoleranno a nozze quest’estate, Covid permettendo.

Denise Pipitone, le parole della mamma sul caso

Piera Maggio non si è data mai pace sulla scomparsa di sua figlia Denise, ha sempre lottato per avere giustizia “non vendetta”, come lei stessa ha specificato. La donna crede fortemente che questa giustizia non le è mai stata data e che c’è qualcuno che non parla. “Ci sono tante persone che sanno a Mazara (del Vallo, dov’è scomparsa la piccola, ndr)” – ha spiegato l’avvocato di famiglia “ci sono 7 indagati archiviati. Si tratta di uno dei procedimenti più costosi d’Italia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Barbara d’Urso lancia l’allarme: “Aiuto, è sparito”



Piera Maggio è davvero sconfortata dalla mancanza di chiarezza e verità sul caso, pertanto ne chiede la riapertura: “Sappiamo che qualcuno non ha detto la verità. Lo stato e la giustizia italiana ci hanno ingannati: depistaggi volontari, i bambini mica spariscono nel nulla“.