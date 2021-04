Pio e Amedeo, show pazzesco con Achille Lauro: bacio finale! – VIDEO

Ancora una volta Pio e Amedeo si sono resi protagonisti di uno sketch esilarante su Canale 5. Andiamo quindi a vedere il siparietto con Achille Lauro.

Sono tornati in grande stile Pio e Amedeo, con il loro ‘Felicissima Sera‘ che ogni venerdì sera tiene compagnia milioni di italiani. Il duo comico foggiano, proprio nella serata di ieri, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il cantante Achille Lauro. Pio e Amedeo, così, hanno deciso di parodizzare uno degli spettacoli di Lauro durante l’ultimo Festival di Sanremo, esibendosi così con una parodia della hit ‘Rolls Royce‘.

I due comici sono riusciti a ricreare lo stile trasgressivo ed eccentrico del cantante, con Pio che ha dato un bacio ad Achille Lauro, ricreando il momento del cantante con il suo ex produttore, Boss Doms. Un momento di televisione che ha fatto impazziere tantissimi utenti sui social. Inoltre anche il cantante romano sta vivendo un momento di grande successo, con il suo ultimo disco che è schizzato in testa alle classifiche FIMI.

Pio e Amedeo, il bacio con Achille Lauro fa impazzire i social: le reazioni

L’esibizione completa tra Pio e Amedeo ed Achille Lauro è disponibile sul sito di Mediaset Play su questo link. Il siparietto ha fatto in breve tempo il giro dei social, con la canzone ‘Fiat Punto’ che rischia di diventare un cult sui social. In molti hanno accolto con entusiasmo la parodia di ‘Rolls Royce‘ che ha fatto ridere grazie ai vari riferimenti ai luoghi comuni dell’Italiano medio. Dopo l’esibizione, Achille Lauro ha avuto tempo per raccontare delle tre esperienze a Sanremo.

Infatti come ricorda l’artista romano, sono stati tre Festival molto diversi, con l’ultimo in cui Amadeus gli ha riservato gran parte delle esibizioni artistiche. Lauro, dopo anni di gavetta, sembrerebbe aver raggiunto il grande pubblico, passando dall’essere un’artista rap ad uno dei più originali cantanti italiani, grazie ai riferimenti dei grandi del passato come David Bowie. Continua quindi a scalare le classifiche Achille che non può che aver attratto ulteriori simpatie dopo l’esibizione a Felicissima Sera.