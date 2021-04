Monica Guerritore racconta la sua battaglia: “Fate come me”

Monica Guerritore racconta la sua battaglia e invita tutte le donne a fare attenzione: “Non dovete avere nessuna paura”

Interprete impegnata e donna molto attenta alla sua vita privata, Monica Guerritore concede poche interviste in tv. Ha fatto un’eccezione per ‘Verissimo’, approfittandone per lanciare un messaggio forte, di prevenzione e di coraggio. Anche lei, come altre donne, ha dovuto combattere contro un tumore al seno, affrontato con coraggio.

Ha raccontato di essere andata dal professor Veronesi, il più noto oncologo italiano, dopo che la sua ginecologa aveva notato un particolare sulla sua ecografia al seno. L’hanno operata subito, grazie alla tempestività è riuscita a guarire senza dover affrontare sedute di chemio o radioterapia.

Questo significa una cosa sola, che la prevenzione è fondamentale: “Le donne devono stare molto attente e non avere paura. Tutto si può affrontare, basta avere il giusto tempismo senza timore delle conseguenze. Potresti avere un brutto male? Meglio saperlo prima”.

Monica Guerritore e i rapporti con la famiglia di ieri e di oggi: innamorata delle figlie e della nipotina

Di recente è tornata in tv, nel cast della fortunata fiction ‘Speravo de morì prima‘ interpretando Fiorella, la madre di Francesco Totti. ma come è stato il rapporto con sua mamma? “Ho avuto un rapporto intenso e libero. Con mio padre l’ho avuto dopo, ma non ci siamo detti tutto. Mi mancano le volte in cui lui non mi portava con sé, ma portava solamente il figlio maschio. Lui era un uomo da istituto (noto primario, ndb), non da famiglia”.

Oggi oltre alla sua carriera come attrice soprattutto in teatro ce n’è una parallela come nonna. E confessa che nella sua nipotina rivede le due figlie, Maria Fragolina e Lucia nate dal matrimonio con Gabriele Lavia. Dopo di lui però è arrivato Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai ed ex deputato PD. Sono sposati dal 2010 e Monica ammette che non si aspettava di potersi innamorare così profondamente, di nuovo. Quindi è felice.