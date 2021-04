Anticipazioni Amici 20, spunta l’eliminato della sesta puntata

Le anticipazioni della sesta puntata del serale di Amici 20 ha visto un’eliminazione totalmente inaspettata: tutti i dettagli

Ieri è stata registrata la sesta puntata del serale di Amici 20 e, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, l’eliminato sarebbe stato Raffaele. Il cantante della coppia Arisa-Cuccarini si è sfidato al ballottaggio finale con Deddy. A quanto pare, Maria De Filippi si sarebbe dispiaciuta per l’eliminazione e gli avrebbe fatto i complimenti per l’educazione mostrata fin dall’inizio e per essere stato sempre un ‘signore’.

Anticipazioni Amici 20, com’è andata la puntata

La busta scelta da Stash ad inizio puntata sorteggia Arisa-Cuccarini, coppia che sceglie Celentano-Zerbi.

Prima manche

1° sfida) Tancredi con Serenata Rap vs Sangiovanni con Cuore: vince il secondo.

2° sfida) Guanto di sfida tra Alessandro e Serena: vince il primo.

3° sfida) Raffaele vs Deddy: vince il secondo.

La prima manche è vinta dalla coppia Zerbi-Celentano, il primo a salvarsi è Alessandro. Al ballottaggio finale vince Raffaele.

Seconda manche

Celentano-Zerbi contro Pettinelli-Peparini.

1° sfida) Aka7even con Loca vs Serena: vince il primo.

2° sfida) Samuele vs Sangiovanni con Tutta la notte: vince il secondo.

3° sfida) Aka7even con Simply the best vs Deddy con il suo inedito 0 passi: vince il secondo.

Al ballottaggio finale va Samuele.

Per scoprire la terza manche e l’andamento del finale di puntata, collegatevi in prima serata su Canale 5. In alternativa, si può vedere da dispositivi mobili su Mediaset Play.