WhatsApp, scoperte tre funzioni segrete: sono gratis ed utili

Spuntano su WhatsApp tre funzioni che entusiasmano gli utenti. La tre novità sono gratis ed utilissime: andiamo a vedere cosa cambia sull’applicazione.

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, ma gli utenti sono sempre alla ricerca di nuovi trucchi per rendere migliore l’esperienza all’interno dell’applicazione. Infatti proprio nelle ultime ore sono spuntate tre interessantissimi trucchi da sfruttare all’interno dell’app di messaggistica. Andiamo quindi a vedere le tre applicazioni esterne, scoperte sui vari forum riguardanti l’applicazione.

WAMR – La prima app esterna da scaricare è WAMR . Infatti, disponibile gratuitamente sia su App Store che su Play Store, questa applicazione permette di recuperare qualsiasi contenuto cancellato all’interno delle chat. Grazie al download dell’app, gli utenti potranno recuperare contenuti audio, video, fotografie e messaggi. Infine sarà possibile scaricare gli stati contemporanei degli altri contatti.

La prima app esterna da scaricare è . Infatti, disponibile gratuitamente sia su App Store che su Play Store, questa applicazione permette di all’interno delle chat. Grazie al download dell’app, gli utenti potranno recuperare contenuti audio, video, fotografie e messaggi. Infine sarà possibile scaricare gli stati contemporanei degli altri contatti. UNSEEN – Mentre invece potremo navigare di nascosto all’interno di WhatsApp con questa applicazione. Infatti potremo visualizzare tutte le conversazioni e le notifiche , senza mai essere online. Così, celando la nostra attività all’interno dell’app, possiamo navigare di nascosto guardando in anteprima tutti i messaggi e le note audio.

Mentre invece potremo all’interno di WhatsApp con questa applicazione. Infatti potremo , senza mai essere online. Così, celando la nostra attività all’interno dell’app, possiamo navigare di nascosto guardando in anteprima tutti i messaggi e le note audio. WHATS TRACKER – L’ultima applicazione gratuita sui dispositivi digitali, infatti, è WhatsTracker, una funzione sviluppata direttamente dagli utenti. Con questa applicazione potrete tracciare tutti i vostri contatti, ricevendo anche notifiche su entrate online o sul quando questi stanno scrivendo un messaggio.

WhatsApp, nuove funzioni all’interno dell’applicazione: tutte le novità

Ma l’ultima grande novità è arrivata proprio dall’applicazione stessa. Infatti nelle ultime settimane, l’applicazione di messaggistica ha lanciato un nuovo pacchetto di stickers. Ma questi non sono adesivi qualunque, infatti, andranno ad omaggiare gli eroi della pandemia, ma soprattutto andranno a sensibilizzare sulla campagna vaccinale. Da Menlo Park arriva direttamente il pacchetto ‘Vaccines for all‘. Il nuovo set di stickers arriva direttamente in collaborazione dell’Oms.

La collaborazione tra l’applicazione e l’Organizzazione Mondiale della Sanità non è nuova. Infatti già durante il primo lockdown dello scorso anno uscì un nuovo pacchetto di adesivi. In quell’occasione a collaborare ci fu anche l’Unicef, con il lancio del pacchetto ‘Insieme a Casa‘. L’ultimo set di stickers, infatti, sensibilizzava sulla giusta igienizzandone di mani e sul distanziamento sociale. La novità è piaciuta tantissimo agli utenti, che sono sempre più soliti inviare adesivi all’interno delle chat.