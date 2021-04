Dayane Mello-Balotelli, l’annuncio lascia tutti senza parole: la verità

Dayane Mello rompe il silenzio dopo i rumors che sostenevano un ritorno di fiamma tra lei e il calciatore Mario Balotelli: la verità sul loro rapporto

Dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip 2021”, Dayane Mello continua a far parlare di sé. Da diverse settimane i rumors sostenevano un ritorno di fiamma tra la bellissima modella e l’attaccante Mario Balotelli.

E’ stata proprio l’ex gieffina a rompere il silenzio rilasciando alcune dichiarazioni al settimanale Chi di Alfonso Signorini: “Non sono fidanzata, sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere”.

La Mello ha così cercato di spiegare che tra lei e Balotelli non c’è nessuna storia d’amore, ma solo una bellissima amicizia. Dayane ha continuato dicendo che sia lei che l’attaccante del Monza ad oggi non sanno cosa vogliono dalla vita: “Perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo..!”

L’ex gieffina ha rivolto alcune attenzioni anche alla sua famiglia, raccontando che dopo la morte del fratello Lucas e la sua uscita dal GF Vip, i legami familiari sono cambiati. A contribuire in modo negativo è anche la pandemia che non consentirebbe loro di potersi vedere. Ma per la Mello non manca il sostegno dei suoi fans i quali continuano a starle vicino con lettere e regali.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO>>> Diletta Leotta, c’è l’annuncio: tutta la verità su Can Yaman – FOTO

Il rapporto della Mello con Rosalinda Cannavò: “L’amore ha diverse forme”

Se con Balotelli la Mello non ha utilizzato la parola ‘amore’, l’ha fatto però con l’ex gieffina Rosalinda Cannavò. La loro amicizia all’interno della casa del GF Vip ha fatto tanto discutere. Le due amiche dopo il duro scontro avvenuto sotto gli occhi elettronici sembrerebbero essersi riconciliate in privato.

La Cannavò nonostante si sia più volte detta delusa dal comportamento della sua amica, forse dovuto alla forte gelosia per la sua relazione con Andrea Zenga, ha comunque sempre dichiarato che non le sarebbe dispiaciuto risolvere le loro incomprensioni.

VEDI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Enrico Brignano, subito un altro smacco: deve rassegnarsi

Dayane Mello ha fatto sapere che seppure non siano ancora riuscite a vedersi, lei e la Cannavò si sentono spesso attraverso i messaggi e che tra loro c’è stato un sentimento puro: “L’amore ha diverse forme, io e Rosalinda eravamo verità piena”.