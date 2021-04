Lol-Chi ride è fuori 2, retroscena pazzesco: pubblico in visibilio 

Il seguitissimo game show “Lol-Chi ride è fuori” dopo il grandissimo successo riscosso tornerà ben presto su Amazon Prime Video

Ottime notizie per gli appassionati di “Lol-Chi ride è fuori”. Lo show condotto da Fedez e Mara Maionchi, dopo il grandissimo successo riscosso, tornerà ben presto su Amazon Prime Video. L’alto numero di ascolti ha portato infatti la produzione a voler confezionare una seconda edizione prima del previsto.

Il game show che ha visto sfidarsi 10 comici chiusi all’interno di una stanza per sei ore cercando di rimanere completamente impassibili mentre cercavano di far ridere gli avversari, in meno di una settimana dal debutto, ha raggiunto risultati stratosferici. Sono uno di questi 10 è riuscito a vincere.

Le nuove puntate potrebbero quindi andare in onda sempre su Amazon Prime Video entro il 2022 con un nuovo cast di comici. Le registrazioni dovrebbero partire a breve, molto probabilmente tra maggio e giugno così da essere pronte per il prossimo autunno.

Nuovi comici per la seconda serie di “Lol-Chi ride è fuori”, ma i conduttori saranno sempre gli stessi

Come reso noto da Dagospia, al timone della seconda serie di “Lol-Chi ride è fuori”, vedremo ancora Fedez e Mara Maionchi, stessa cosa non possiamo dire del cast di comici. Tra questi molto probabilmente potremo vedere Max Pisu, Ale e Franz, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele ed altri.

La prima stagione ha riscosso tantissimo successo sia sul piccolo schermo che sui social. Lol è un game show arrivato il primo aprile 2021 su Prime Video ed è basato sul format giapponese Documental ideato dal comico Hitoshi Matsumoto.