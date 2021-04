Fabrizio Corona finisce in ospedale, ha rischiato la morte: cosa è successo

Un nuovo tremendo episodio ha coinvolto Fabrizio Corona, da pochi giorni uscito dal carcere, che è finito in ospedale

Fabrizio Corona, da pochi giorni uscito dal carcere per tornare ai domiciliari, si è macchiato nuovamente di un episodio di autolesionismo. Come si può ben vedere dalle sue ultime storie Instagram, ha il volto ricoperto di sangue mentre un’infermiera le fascia il braccio ed il personale medico lo soccorre. “Ho perso molto sangue”, ha detto Corona. “Adesso vado a curarmi e poi vado in carcere”, ha proseguito parlando al telefono con una persona di cui non si conosce l’identità.

Fabrizio Corona e l’uscita dal carcere

Fabrizio Corona è uscito dal carcere di Monza giovedì scorso, tornando di conseguenza ai domiciliari. Era l’11 marzo quando il Tribunale di Sorveglianza di Milano glieli aveva revocati per diverse violazioni, dopo oltre due anni.

La decisione era stata contestata fin da subito, oltre che dalla difesa e dalla madre, da diversi volti noti dello spettacolo a causa dei problemi mentali certificati dell’ex re dei paparazzi. Nel corso di oltre un mese, sono stati diversi gli atti di autolesionismo da parte di Corona.