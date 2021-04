Covid-19, bollettino 16 aprile: 15.943 contagi e 429 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. I dati su contagi, decessi e guarigioni

Pochi minuti fa la Protezione Civile, come di consueto, ha pubblicato i dati riguardanti l’andamento dell’epidemia da Covid-19 nelle ultime 24 ore. I contagi, a fronte di 327.704 tamponi, sono stati 15.943. Purtroppo, i decessi registrati 429, mentre i guariti 18.779. Calano le occupazioni in terapia intensiva (-51) ed i ricoveri (-844). Il tasso di positività è al 4,9% (-0,4%). 14.377.002 le dosi di vaccino somministrate in totale.

LEGGI ANCHE—> Draghi: “Riaperture vicine, dubito in una nuova chiusura. Sulle scuole…”

Covid-19, il punto sulle riaperture

Il premier Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulle riaperture. “Le decisioni di questa mattina si anticipano al 26 aprile, l’introduzione della zona gialla, ma vi è un cambiamento rispetto al passato. Daremo precedenza alle attività all’aperto, alla ristorazione a pranzo che a cena. La scuola sarà tutta in presenza in zona gialla e arancione. In zona rossa, invece, solo in parte. I dati migliorano, il rischio preso è ragionato. La campagna di vaccinazione è stata fondamentale per la decisione”.

LEGGI ANCHE—> Covid, giallo rafforzato e attività all’aperto: le ipotesi dal 26 aprile