Tina Cipollari svela il motivo dell’assenza ad Uomini e Donne: è incredibile

Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, è tornata nel programma dopo una lunga assenza. Lei stessa ha svelato il perché di tutto ciò

Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne insieme a Gianni Sperti, nell’ultima settimana aveva fatto preoccupare il pubblico con la sua assenza. Una scomparsa improvvisata a cui nessuno aveva dato alcuna spiegazione. Nelle scorse ore, addirittura, sono spuntate una serie di notizie risultate poi semplicemente delle fake news.

Nell’ultima puntata, andata in onda come sempre su Canale 5, c’è stato il gradito ritorno. Una presenza a metà, o meglio non fisica, perché Tina Cipollari era collegata via Skype per commentare il corso degli eventi del trono Over e di quello Classico. La stessa però ha svelato anche il mistero dietro la sua assenza. Nulla di preoccupante, semplicemente sta completando un trasloco a Torino che le sta occupando più tempo del previsto. Questo vuol dire che di qui a breve lascerà Roma per recarsi in Piemonte.

Tina Cipollari ed il siparietto sul trasferimento a Torino

La spiegazione del trasferimento di Tina Cipollari da Roma a Torino si è trasformato in un siparietto molto divertente. Ad un certo punto la conduttrice Maria De Filippi le ha chiesto: “Perché hai scelto questa città?”. L’opinionista di tutto punto: “Maria, perché sto facendo delle indagini. Allora mi sono trasferita proprio lì sul posto”. Una frecciata a Gemma, nativa del capoluogo piemontese.

La conduttrice, però, ha ricordato a Tina che Gemma, a causa dell’epidemia, si è trasferita a Roma nel marzo dello scorso anno. La stessa Gemma ha preso parola: “Ciao Tina, è bello rivederti, per me una grande gioia. L’aria di Torino è bella? In che zona hai deciso di andare a stare?”. Tina però l’ha stroncata: “La zona è segreta. Non lo vengo mica a dire a te”.