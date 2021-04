Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di fulmine: un volto noto saluta?

Anticipazioni Uomini e Donne | Quest’oggi, giovedì 15 aprile, assisteremo ad un colpo di fulmine che potrebbe portare ad un addio al programma

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda tra poche ore, potrebbe riservare non poche sorprese. Secondo quanto riferito da Sussidiario.net, Armando Incarnato sarebbe rimasto attratto particolarmente da Monalisa. La dama ha fatto sì che il cavaliere rifiutasse la conoscenza con altre donne. Nel programma si dovrebbe parlare dell’uscita in esterna tra i due, che pare essere andata bene. Insomma, un colpo di fulmine che dopo anni potrebbe portare Armando ad uscire dal programma. A non credere al reale interesse dell’uomo nei confronti di Monalisa è Nicola Vivarelli. Quest’ultimo, nella scorsa puntata, ha detto: “Per me Armando fa tanto quello che critica le scelte degli altri, ma poi ha una mancanza di rispetto verso le tre donne che sono venute qui per lui”.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa farà Luca Cenerelli?

Spazio quest’oggi anche alla dama del trono over, Isabelli, che ha chiuso con Riccardo e Biagio ed ora è aperta a nuove conoscenze. Si dice desiderosa di trovare l’amore, ma non si illude.

Trepidante attesa da parte del pubblico anche per conoscere quello che farà Luca Cenerelli. la sua frequentazione con Elisabetta è in dubbio. A sedersi a centro dello studio anche Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.