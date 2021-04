LOL 2, anticipazioni: quando inizia ed il cast

LOL – Chi ride è fuori ha riscosso un successo enorme tanto da prevedere già una seconda stagione di grasse risate

Un nuovo format in Italia, ispirato alla produzione tedesca, LOL – Chi ride è fuori è il perfetto connubio tra comicità e teatro che il Bel Paese merita. Avendo riscosso molto successo la prima stagione su Prime Video, nulla esclude che una seconda possa essere già in pentola.

Non è ancora chiara la seconda edizione quando sarà fuori, ma è quasi sicuro che ci sarà, magari per il 2022: il successo paga e raddoppiarlo sarebbe ancor più soddisfacente. Tuttavia, i nomi che compaiono su Money.it, per un papabile cast sono quelli di comici italiani quali Edoardo Ferrario, Maurizio Crozza, Christian De Sica, Emanuela Fanelli, Enrico Lucci, Corrado Guzzanti, Valentina Persia, The Show, Virginia Raffaele, Le Coliche, Nino Frassica ed il richiestissimo Maccio Capatonda.

LOL – Chi ride è fuori: i risultati della prima stagione

10 comici e grasse risate: questo è il risultato di LOL – Chi ride è fuori. Un mix di genio, comicità e teatralità che ha portato gli italiani a vivere 3 ore di spensieratezza con 6 episodi su Prime Video che ha prodotto il giusto programma col giusto cast.

Io quando faccio una battuta e nessuno ride:#lolchirideefuori pic.twitter.com/SwuqH6iAvC — 𝑃𝑎𝑧𝑧𝑒𝑠𝑘𝑎 (@PAZZESK4) April 8, 2021

Quest’edizione, vinta da Ciro, è stata certamente di rodaggio ma funzionale: Angelo Pintus e Katia Follesa ottimi nel loro ruolo nonostante il primo sia uscito tra i primi e l’altra è arrivata in semifinale. Peccato per Luca Ravenna e Caterina Guzzanti un po’ assenti – fattore che consta l’ammonizione – che non sono riusciti a mettere in scena, appieno la loro arte.

