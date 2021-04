Fortnite, disponibile un nuovo aggiornamento: tutte le skin, armi e veicoli

È finalmente disponibile l’aggiornamento di Fortnite alla versione 16.20. Ecco tutte le principali novità

Questa mattina, gli utenti di Fortnite si sono svegliati con una spiacevole sorpresa: server completamente offline e impossibilità di giocare al battle royale. Nulla da temere, comunque. Si è infatti trattato di un nuovo maxi aggiornamento che – come accade periodicamente – Epic Games ha voluto rilasciare per migliorare ancora una volta il titolo ed aggiungere altre novità.

Nello specifico, da oggi 13 aprile 2021 è possibile scaricare l’aggiornamento alla versione 16.20 del gioco. Tantissime le modifiche, che riguardano sia la Battaglia Reale che le due modalità Creativa e Salva il Mondo. Andiamo a vedere cosa è stato aggiunto e come usufruire al meglio delle ultime novità.

Fortnite, tutte le novità dell’aggiornamento alla versione 16.20

Un nuovo aggiornamento reso disponibile questa mattina da Epic Games aggiunge numerose novità su Fortnite. Partiamo dalla Battaglia Reale, la modalità di punta del videogioco. Oltre alle soliti correzioni di bug, sono stati introdotti alcuni interessanti update a livello cosmetico. Grazie al lavoro dei dataminer, è possibile accedere in anteprima a tutte le nuove skin e le loro varianti che verranno rilasciate nel corso dei prossimi giorni. A livello di armi, tornano finalmente gli archi. Disponibili nelle due versioni di rarità blu e viola, possono rivelarsi molto utili per vincere la partita. Aggiunta anche Recycler, nuova arma in grado di infliggere 86 danni.

Su Salva il Mondo, invece, sono stati aggiunti una serie di nuove mini serie d’incarichi contro le forze del male di Husky. C’è poi l’accesso al nuovo personaggio Ken Lepre Scattante e – dal 25 aprile – arriva il Coniglio Luna Mastino. Infine la Modalità Creativa, dove sono disponibili nuove isole, veicoli e molto altro.