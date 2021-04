La questione rinnovi continua ad essere l’argomento del giorno in casa Milan.

Il Milan ha ritrovato la formula vincente e almeno per il momento continua a occupare la seconda posizione in classifica con la Juventus che a -1 non permette ai rossoneri di commettere errori nella corsa alla qualificazione in Champions League.

I meneghini nella prossima giornata di campionato affronteranno il Genoa a San Siro e tra le mura amiche l’andazzo del Diavolo è tutt’altro che confortante. In questo 2021 i rossoneri hanno vinto solo in due occasioni in casa: contro Torino e Crotone. Contro i pitagorici l’ultimo successo, datato 7 febbraio. Contro il Genoa dunque Pioli, senza Ibrahimovic, proverà a porre fine a questo digiuno lungo due mesi.

Calciomercato Milan, per il rinnovo chiesto il doppio: la risposta di Maldini

Non solo Gigio Donnarumma e Calhanoglu, ma anche Frank Kessie sembra gradire un ingaggio che rispecchi il suo valore in campo. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Manuele Baiocchini, il Milan avrebbe avanzato già la prima offerta ufficiale per il rinnovo di Kessie il cui contratto decorre a giugno 2022.

La società meneghina ha offerto un quinquennale da 3,5 milioni all’anno, 1,5 milioni in più rispetto all’attuale ingaggio, ma a quanto pare il suo entourage ha rispedito al mittente questa prima offerta.

Kessie e l’agente George Atangana avrebbero fatto sapere che per essere contenti entrambi, giusto per citare Maldini, non verranno accettate offerte inferiori a 4,5 milioni netti a stagione.