Zona rossa e arancione, tutte le regole da seguire: cosa cambia oggi

Gran parte dell’Italia abbandona la zona rossa per abbracciare quella arancione. Andiamo a vedere quali regole cambiano a partire da questo lunedì.

Quasi tutta la penisola a partire da questo lunedì entrerà in zona arancione, abbandonando così quella rossa dove ci sono le restrizioni più pesanti. Infatti saranno solo quattro le regioni nella zona massima di restrizioni e saranno: Campania, Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta. E’ singolare proprio il caso dell’isola sarda, un mese fa in zona bianca ed adesso pronta ad adottare le regole più dure per ridurre il contagio.

Ad oggi e con molte probabilità fino al 30 aprile, è bandita la zona gialla. Infatti il Ministro della Salute ha individuato questo mese come quello decisivo per stroncare la diffusione della variante inglese. Nonostante le pressioni politiche e del popolo italiano, infatti, si discuterà delle riaperture solamente alla fine del mese, se ci sarà il miglioramento della curva pandemica. Andiamo quindi a vedere le regole da seguire in zona arancione durante questa settimana.

Zona rossa e arancione, quali regole da seguire: cosa si potrà fare e cosa no

L’Italia quindi si prepara ad affrontare una settimana con gran parte della penisola in zona arancione. Infatti la curva pandemica sta migliorando, anche se molto a rilento a causa della diffusione della variante inglese, più aggressiva e contagiosa. Inoltre durante questa settimana, 6,5 milioni di studenti torneranno in classe, con la scuola che ritornerà in presenza. Andiamo quindi a vedere tutte le regole da seguire durante questa settimana.

