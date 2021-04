Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: cosa sta accadendo

Spuntano novità sul calciomercato Juventus, con il futuro di Cristiano Ronaldo sempre più incerto. Il campione portoghese potrebbe dire addio in estate.

Regna grande incertezza sul futuro di Cristiano Ronaldo, pronto a muovere il prossimo calciomercato della Juventus. Il campione portoghese è apparso meno incisivo nelle ultime giornate e dopo l’eliminazione dalla Champions League è spesso apparso svogliato, ma soprattutto nervoso in campo. Iconici sono i goal sbagliati contro il Napoli e contro il Genoa, errori inusuali per il fenomeno portoghese, che da poco ha superato Pelè per goal realizzati in carriera.

L’ultimo episodio che ha coinvolto CR7 è il lancio della maglietta, proprio al termine della gara contro il Grifone. Cristiano Ronaldo, quindi sembrerebbe credere sempre meno nel progetto Juventus ed il suo contratto potrebbe non essere rinnovato. Nonostante le trentasei primavere alle spalle, il cinque volte pallone d’oro ha ancora tantissimo mercato, specialmente tra coloro che vogliono tornare a vincere la Champions League. Andiamo a vedere le possibili trattative durante la sessione estiva.

Calciomercato Juventus, incerto il futuro di Cristiano Ronaldo: le possibili trattative

Cristiano Ronaldo, quindi, sarebbe pronto a lasciare la Juventus durante la prossima finestra di calciomercato. Sono tantissime le possibili trattative per il portoghese, tra cui il ritorno al Manchester United ed il Real Madrid. Al momento sarebbe più probabile un ritorno ai Red Devils, con i bianconeri pronti ad intavolare due scambi. Il primo prevede l’amato Paul Pogba come contro-partita tecnica. Mentre invece la seconda pista di scambio prevede l’arrivo di Donny Van de Beek in bianconero.

Le altre due possibili trattative calde vedrebbero Cristiano Ronaldo vestire la maglia o di PSG o del Bayern Monaco. Infatti CR7 sarebbe entusiasmato nell’idea di vincere in un altro campionato europeo. Al momento la destinazione più gradita al calciatore sarebbe proprio il club bavarese, sempre competitivo in Champions League, ma non solo. Infatti lo stesso Ronaldo sarebbe pronto a fare coppia con Robert Lewandowski. Sarà quindi una delle estati più calde per il calciomercato bianconero, con la Vecchia Signora pronta al definitivo cambio generazionale.