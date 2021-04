Madonna insieme alla figlia Lola: un dettaglio sconvolge il web – FOTO

Madonna ritorna sul suo profilo Instagram in una foto che la ritrae con la figlia Lola, ma un dettaglio sorprende tutti i fans

A distanza di pochi giorni la cantautrice statunitense Madonna, è tornata sul suo account di Instagram dove è seguita da oltre 15,8 milioni di fans con un nuovo post. Questa volta Madonna ha pubblicato una foto con sua figlia Maria Lourdes Leon Ciccone ma un dettaglio è subito rimbalzato agli occhi di quanti l’hanno vista.

La foto in pochissime ore ha ottenuto oltre 643.164 like e tantissimi commenti. La 24enne come sua madre è un’artista musicale, ma si è anche affermata nel mondo della moda collaborando con lo stilista Marc Jacobs. Figlia di Carlos Leon, nonché ex compagno e personal trainer di Madonna, Lola appare nella foto con sua madre mostrando un dettaglio che rimanda a 30 anni fa.

“Come pezzi del tuo cuore, camminando intorno a te”, sono queste le parole che completano la foto postata dalla cantautrice statunitense oggi 62enne e madre di Rocco John, David Banda, Mercy James e le due gemelline, Stella e Estere Mwale.

Un dettaglio nella foto di Madonna salta agli occhi di tutti

Un dettaglio nell’ultima foto postata da Madonna, rimanda a 30 anni fa quando la cantautrice pubblicò un’immagine in cui mostrava le sue ascelle non curate. Questa volta è sua figlia Lola a mostrare l’ascella destra non depilata.

La bellissima 24enne si è affermata nel mondo della moda, tanto da non avere più bisogno della madre. Nel 2018 in occasione della New York Fashion Week ha debuttato per la prima volta in passerella.

Successivamente è stata il volto di Jean Paul Gaultier sfilando le sue collezioni. Ma Lola è stata subito adocchiata da Marc Jacobs che la renderà protagonista della nuova campagna Primavera-Estate 2021.