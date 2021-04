Il Principe Filippo l’altro ieri ha esalato l’ultimo respiro e sabato 17 aprile si terrà la cerimonia funebre. Quel giorno un’assenza clamorosa.

Lo scorso 9 aprile il mondo, e in modo la Gran Bretagna, è rimasto scosso dalla scomparsa del Principe Filippo. Aveva 99 anni ed è stato l’uomo più longevo della storia della corona inglese. La cerimonia funebre per la sepoltura del Duca di Edimburgo si terrà sabato 17 aprile e tra le persone che gli daranno l’ultimo saluto ci sarà un’assenza che non passerà sicuramente inosservata. Si tratta di Meghan Markle. Il duca di Sussex, Harry, volerà da solo a Londra per dare l’ultimo saluto al nonno paterno, il Principe Filippo consorte della Regina Elisabetta.

Funerali Principe Filippo, assenza clamorosa: sudditi scioccati

L’assenza di Meghan Markle era nell’aria e questa decisione l’avevano presagita in molti. In modo particolare però, stando a quanto riferito da un portavoce di palazzo alla stampa inglese, Meghan, che è in attesa, ha ricevuto dai suoi medici il consiglio di non viaggiare a causa della fase avanzata della sua gravidanza.

Come ricorderanno i nostri lettori, da luglio 2020 i duchi di Sussex risiedono in California, negli Stati Uniti, con il figlio Archie di un anno. Per tale motivo i dottori hanno fortemente consigliato a Meghan di non affrontare un volo transatlantico a lungo raggio.