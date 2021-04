Calciomercato Milan, super scambio con la Premier League per dare un volto diverso alla mediana. Due giocatori in ballo



La vittoria di oggi a Parma avvicina ancora di più il Milan al vero traguardo della stagione. Perché il girone d’andata aveva illuso che potesse essere da scudetto, ma la squadra di Pioli comunque ha la Champions League in tasca e manca poco per fare festa. Ma il club sta già facendo ragionamenti anche sulla prossima stagione alla ricerca di giocatori che diano qualità ed esperienza.

Così torna di moda uno scambio del quale si era già parlato a gennaio e che coinvolge due registi. Da una parte Bennacer e dall’altra Jorginho, giocatori che piacciono molto anche alle loro future squadre. L’italo-brasiliano a Londra sta facendo fatica e sogna di lasciare il Chelsea, ma aspettando una chiamata del suo mentore Sarri, la soluzione Milan sarebbe ideale.

Inoltre la valutazione dei due giocatori è molto simile e il Milan, muovendosi per tempo batterebbe anche la concorrenza di una rivale come la Juventus. Come a dire che l’affare per il momento non è ancora chiuso ma in estate, dopo gli Europei i due club possono trovare un accordo soddisfacente per entrambi.