Carte Pokémon rare, questa vale 300.000 dollari: controllate subito!

Nel mondo del collezionismo, hanno trovato il loro posto anche le carte Pokémon rare. Questa vale 300.000 euro

Monete rare, francobolli, cannucce, locandine e tanto altro: il mondo del collezionismo è praticamente infinito e pieno di sorprese. Tra le tantissime “categorie” presenti in rete e non, negli ultimi anni ha trovato tantissimo seguito quella relativa alle carte Pokémon.

Tra le tante edizioni uscite in tutto il Mondo, sono emerse alcune speciali carte che – per un motivo o per un altro – sono arrivate a valere una vera e propria fortuna. Ce ne sono alcune che più di altre hanno visto il loro valore di mercato schizzare alle stelle. Una di queste è stata appena venduta su Ebay a 300.000 dollari: Chalizard Shadowless First Edition Olo.

Carte Pokémon rare, la versione di Chalizard da 300.000 dollari

Avreste mai pensato di vedere una carta Pokémon essere venduta a 300.000 dollari? Il mondo del collezionismo riserva sempre sorprese, ed è anche questo il caso. Su Ebay, un appassionato ha deciso di sborsare una fortuna per avere una delle edizioni rarissime di Chalizard: la Shadowless First Edition Olo. Si tratta di una delle carte più introvabili di tutte, considerando che al mondo pare ci siano solamente 122 copie tenute in buone condizioni.

Nello specifico, questa è una carta olografica prodotta inizialmente nel lontano 1999. La casa d’aste che l’ha messa in vendita l’ha definita “il sacro graal” delle carte Pokémon, per far capire quanto è preziosa. Se anche voi avete vecchie collezioni di questo tipo, provate a controllare: potreste avere tra le mani una fortuna!