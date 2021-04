Belen Rodriguez, la gaffe col papà e le lacrime in diretta

Una serata speciale per Belen Rodriguez e la piccola gaffe col papà, emozionante a tal punto da farla piangere in diretta

Ieri serata ricca di emozioni a Canzone Segreta dove, insieme a Belen Rodriguez, ci sono stati anche Alessio Boni, Marco Bocci, Eleonora Daniele, Orietta Berti e Ornella Muti. La showgirl argentina è molto attaccata alla sua famiglia, così sul palco si sono presentati – non prima di un bel po’ di suspence – la cantante Syria accompagnata dal papà di Belen, Gustavo. Tuttavia, Belen non l’ha riconosciuto inizialmente, ha dovuto sforzarsi per capire chi realmente fosse quell’uomo brizzolato a cantare sul palco una delle canzoni della vita della showgirl: Gracias a la vida.

Un mix di emozioni che hanno fatto scoppiare in lacrime la bellissima Belen sul palco del nuovo programma condotto da Serena Rossi. Le sorprese, tuttavia, non sono finite.

Belen Rodriguez, l’attaccamento alla famiglia e la sorpresa a Canzone Segreta

Con una seconda canzone, è salita sul palco un’amica di Belen Rodriguez: Laura Chiatti con Una lunga storia d’amore di Gino Paoli. La showgirl argentina ha confessato che questa canzone è quella che rappresenta la sua relazione con Antonino Spinalbese, futuro papa di Luna Marie. A proposito di ciò, Belen ha spiegato com’è avvenuta la scelta del nome: “È Santiago ad aver deciso il nome Luna”, l’aggiunta di “Marie” è dovuta a Belen che ha voluto dare un “tocco poetico”.

Immancabili sul palco anche Cecilia e Jeremias, fratelli della showgirl, molto attaccati alla sorella ed al nuovo cognato. Cecilia, in particolare, ha detto: “Antonino è l’uomo che fa per lei. Le ha ridato amore e fiducia in sé stessa”.