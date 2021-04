Simona Ventura, l’inaspettato crollo: fan delusi

Un inaspettato crollo per Simona Ventura, fan e aspettative ampiamente deluse: quale sarà lo scenario d’ora in poi?

Ieri sera alle 21.20 Simona Ventura è andata in scena con il programma Game of Games – Gioco Loco per una ventata di spensieratezza e leggerezza che, evidentemente, non tutti hanno colto. Nonostante il folto cast composto da Sara Croce, Juliana Moreira, Omar Fantini, Amaurys Pérez e i The Show, i risultati sono stati abbastanza deludenti.

A seguito del risultato deludente della prima serata del programma (1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share), Simona Ventura aveva detto di voler commentare i risultati a fine trasmissione del programma. Tuttavia, la seconda serata non è andata meglio: tutt’altro. 915.000 spettatori pari al 3.7% di share, numeri estremamente bassi per una prima serata di Rai Due.

Simona Ventura, aspettative deluse: fan non contenti del programma

Se non bastassero i dati di ascolto delle due serate del programma che conduce, Simona Ventura sta ricevendo centinaia di commenti negativi anche su Instagram. In molti, in realtà, vorrebbero rivederla alla conduzione dell’Isola Dei Famosi e sostengono che la conduttrice sarebbe caduta molto in basso. “Troppa confusione, ma che roba è?” oppure “Non sei proprio adatta al programma” o ancora “Programma orrendo, proprio no” sono i commenti più frequenti sotto i suoi post di Instagram.

È pur vero che, da due settimane a questa parte, Simona Ventura ha dovuto sbaragliare la concorrenza di Chi l’ha visto alle prese con il caso Denise Pipitone e la Champions League che, da sempre, appassiona gli italiani, nonostante quest’anno non ci siano club ancora in competizione.