Lino Banfi ha effettuato il vaccino anti Covid e ai microfoni dell’Adnkronos ha fatto un annuncio all’intera popolazione italiana.

Nonno Lino ha effettuato il vaccino anti Covid. È uno degli attori più famosi e amati dagli italiani e oggi, insieme a sua moglie Lucia, Pasquale Zagaria (in arte Lino Banfi) all’Adnkronos ha invitato tutti a vaccinarsi dopo la scelta italiana di somministrare AstraZeneca solo agli over 60.

Il nonno più amato d’Italia ha chiesto pubblicamente di non rifiutare alcuna dose di vaccino perché la pandemia non può continuare a rovinare le nostre vite. “Io ho fatto il vaccino Moderna ma anche se mi avessero detto di fare AstraZeneca lo avrei fatto tranquillamente. Io l’ho fatto perché ho 85 anni e ho qualche problemino scritto sulle mie cartelle cliniche e sono stato fortunato a farlo”.

Lino Banfi, l’annuncio dopo il vaccino: “Se lo fate ve lo regalano”

Con il suo accento pugliese che ha fatto innamorare tutti, registi e pubblico, Lino Banfi fa un annuncio con una nota ironica per spronare i più giovani a non sottovalutare il problema e accettare di vaccinarsi per il bene di tutti.

“Cari raghezzi, fatevi qualunque tipo di vaccino! Ora arriva anche Johnson & Johnson e se lo fate vi regalano pure uno shampoo. Fate tutto, al limite se proprio uno ha paura di stare male può fare la prima dose con Astrazeneca e la seconda con Johnson & Johnson, sicuramente non si muore e non viene la trombosi”.

In più Lino Banfi ha rivelato di aver fatto ben tre vaccini quest’anno: quello per il Covid, quello per l’influenza e quello per la polmonite. In più il comico ha ammesso che nella sua vita ha fatto più di una vaccinazione date le sue tre missioni umanitarie con l’Unicef.