Uomini e Donne, delusioni e colpi di scena: abbandona lo studio!

Non mancano i colpi di scena nella puntata di “Uomini e Donne” in onda oggi pomeriggio. Su un discorso osé la De Filippi cambierà argomento

Non mancano le anticipazioni della nuova puntata di “Uomini e Donne” in onda questo pomeriggio, mercoledì 7 aprile, su Canale 5. Come riporta anche il Vicolo delle News, vedremo al centro dell’attenzione nello studio di Mediaset, Giacomo Czerny. Il Tronista, uscito ancora una volta in esterna con Martina, ha lasciato Carolina a casa.

Questa ultima, sentitasi esclusa dal 25enne originario di Sarzana, in provincia di La Spezia, non ha preso bene la cosa. Difatti, già nelle scorse puntate c’è stato un duro confronto. Questa volta però, il bel Tronista oltre ad uscire con Martina, si sarebbe visto anche con una nuova corteggiatrice.

Ma l’esterna con Martina avrebbe particolarmente segnato Giacomo: entrambi hanno riferito di provare un sentimento l’uno per l’altra. Delusa dal fatto che il Tronista l’abbia lasciata per la seconda volta a casa preferendo un’altra corteggiatrice, la povera Carolina deciderà di non esprimersi per evitare altre discussioni che potrebbero ledere ulteriormente il suo rapporto con il 25enne.

VEDI QUESTO>>> Uomini e Donne, morta ex tronista over: aveva 44 anni

Carolina Ronca e i suoi dubbi su Giacomo Czerny: continua a preferire Martina

Nonostante Carolina eviti nuove discussioni, il Tronista Giacomo Czerny fa sorgere dei forti dubbi alla sua corteggiatrice. Le parole forti ed intrise di sentimento per Martina la mettono in difficoltà. Nello studio vedremo anche qualche abbandono improvviso che sarà in ogni modo evitato da Giacomo.

Intanto il bel Tronista dovrebbe essere sempre più vicinino alla sua scelta definitiva. Nelle puntate già registrate dalla produzione dovrebbero esserci i petali rossi ma non è stato ancora reso noto quando ci sarà la messa in onda.

Dopo le dinamiche complesse che riguardano Giacomo e le sue corteggiatrici, si parlerà di Armando Incarnato del Trono Over. Questo ultimo sta frequentando Angela e tra loro sembrerebbe andare tutto a gonfie vele. L’imprenditore napoletano, parlando della sua Dama farà capire che Angela non è una persona chiusa e con lei si può parlare di tutto, a 360°.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Fabio Fazio, un altro colpaccio: pubblico in visibilio – FOTO

In studio capiranno che tra i due c’è stato qualcosa di osé e per evitare che si possa andare tropo oltre finendo nei particolari, Maria De Filippi cercherà subito di cambiare registro.