Denise Pipitone, adesso è ufficiale: il risultato delle analisi

Denise Pipitone ed Olesya non sono la stessa persona. Dopo 50′ di querelle, l’Italia ha finalmente avuto una risposta dalla Russia

Denise Pipitone non è Oleysa Rostova. A confermarlo l’incompatibilità del gruppo sanguigno della piccola scomparsa ormai 17 anni fa e la ragazza che si è rivolta alla TV russa per cercare la sua famiglia. Nonostante le storie combaciassero e qualcuno avesse rilevato anche una certa somiglianza tra Piera Maggio ed Olesya, i risultati hanno messo a tacere ogni dubbio.

La risposta è arrivata dopo aver effettuato l’esame del DNA alle altre donne che si sono presentate in trasmissione – e già la pratica ha infastidito Piera Maggio e l’avvocato Frazzitta – e dopo un’altra ora di tira e molla tra il legale della famiglia di Denise ed il conduttore della trasmissione russa.

Denise Pipitone, dalla Russia comportamento orribile: la rivolta dell’Italia

“Non è il gruppo sanguigno di Denise”: L’avvocato Frazziatta alla tv russa dopo aver finalmente ricevuto quello di Olesya, tramite l’inviato Rai Marc Innaro presente in studio. #chilhavisto pic.twitter.com/iI8QffdS5H — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 7, 2021

Tra l’Italia e la Russia, nelle ultime settimane, c’erano state già discussioni in merito alla modalità con cui volevano comunicare i risultati in trasmissione. Alla fine, l’avvocato Frazzitta aveva ottenuto l’accordo con i legali di Olesya affinché fosse comunicato loro il gruppo sanguigno e l’avvocato sarebbe intervenuto in diretta per commentare il risultato.

L’accordo non è stato rispettato, in quanto il conduttore ha portato avanti per 50′ una querelle con l’avvocato pretendendo di sapere prima il gruppo sanguigno di Denise. Il legale di Piera Maggio ha sbottato, ad un certo punto, e minacciato di abbandonare il programma. Soltanto in seguito a ciò, gli è stato comunicato – non in diretta, ma tramite SMS – il gruppo sanguigno di Olesya, non compatibile con quello di Denise.