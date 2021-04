Juventus, un altro calciatore positivo al Covid: il comunicato

Un altro calciatore della Juventus è risultato essere positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus ha comunicato di un terzo calciatore positivo al Covid-19, il secondo appartenente all’ultima spedizione della Nazionale Italiana. Dopo Demiral e Bonucci, anche Bernardeschi quindi è risultato positivo. A rischio anche il match di recupero della terza giornata di A, in programma domani, contro il Napoli.

Juventus, il comunicato su Bernardeschi

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico.

La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.