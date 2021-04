Nina Moric risolve il mistero e risponde ai fan: “Adesso è lì”

Nina Moric risolve il mistero e risponde ai fan che da giorni le chiedevano notizie. Basta un’immagine per capire i motivi della scelta



La complicata situazione giudiziaria di Fabrizio Corona continua a tenere banco anche sotto le feste. Dopo la revoca degli arresti domiciliari decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, lui è tornato in carcere avendo anche terminato il periodo di ricovero seguito al nuovo ingresso in prigione.

A parte la mamma Gabriella, che ancora una volta ha denunciato la delicata situazione psicofisica del figlio, tutto il resto della famiglia fino ad oggi è stato zitto. Nessuna parola da Nina Moric che ha scelto la via del basso profilo. Zitto anche Carlos, che negli ultimi mesi più volte aveva invece mostrato tutta la sua solidarietà con Fabrizio.

Un silenzio che è apparso strano, specialmente in un momento così delicato per la vita di Fabrizio Corona, ma ha anche una spiegazione. Già un paio di settimane fa la signora Gabriella, intervistata dal quotidiano ‘Libero’ aveva spiegato di essere contenta perché il nipote si era allontanato da Milano ed era andato all’estero. Un modo per farlo rimanere tranquillo di fronte ad una svolta così dolorosa per tutti.

Ora la conferma arriva anche da mamma Nina. Nel giorno di Pasqua infatti ha postato una foto del figlio che attualmente si trova a Zagabria, in Croazia, dai parenti della Moric. Nell’immagine sorride, circondato da altri bambini che potrebbero essere suoi parenti. Tornerà, ma per il momento è meglio così