Cashback, il trucchetto per conteggiare anche gli acquisti on line

Cashback, sapete che c’è un modo per conteggiare anche gli acquisti on line tipo Amazon e non solo? Ecco come fare

Grossa accelerata in Italia sul fronte cashback e supercashback. Il periodo pasquale, con tutti i regali del caso malgrado zone rosse e limitazioni del caso, ha offerto un grosso assist da questo punto di vista. Nonostante tutto, sono stati tanti i pensieri fatti anche se molti verranno consegnati solo successivamente quando la situazione epidemiologica lo permetterà.

Cashback, ecco il trucchetto per l’on-line

Oggetti personali, uova di Pasqua e tanto altro. Una maxi spesa che ha dato uno sprint ai tantissimi italiani in corso per i 150€ attraverso le 50 transazioni necessarie o per i 1.500€ che saranno dati ai primi 100.000 utenti che otterranno il maggior numero di operazioni valide. Tuttavia, dato proprio il periodo, sono stati in tantissimi ad acquistare on line tutti gli oggetti del caso.

Molti hanno attuato in precedenza un trucchetto che gli ha permesso che i vari acquisti fossero conteggiati nell’applicazione Io, ma molti altri – inconsapevoli o impreparati – hanno gettato al vuoto diverse occasioni non usufruendo della possibilità. C’è infatti un trucchetto per poter conteggiare anche gli acquisti on line, ed è quello di operare attraverso i buoni.

Questi si possono trovare presso negozi di Tv ed elettrodomestici, negozi di elettronica e spesso anche in tabaccheria. Difficilmente non si si trova in un centro commerciale. Il gioco è semplice: se avete puntato di fare un acquisto via Amazon di 20€, non bisogna fare nient’altro che acquistare un buono della stessa cifra in uno di questi luoghi.

A quel punto non solo vi verrà conteggiata l’operazione dell’acquisto attraverso carta, ma in più inserendo il codice promozionale che otterrete potrete ordinare tranquillamente e facilmente l’oggetto ambito. Operazione che si può ripetere più volte in diversi giorni in base alle proprie esigenze e su una vasta scelta. Oltre ad Amazon, esistono infatti anche buoni di Zalando, Netflix, Google Play e tante altre piattaforme famosissime sul web. Un modo, questo, per non lasciare nulla al caso. Proprio nulla…