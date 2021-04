Isola Dei Famosi, fatto fuori per una regola assurda: fan sorpresi

Avrebbe dovuto partecipare all’Isola Dei Famosi 2021 ed invece è stato scartato ai provini per una presunta regola del programma di Ilary Blasi

Sarebbe dovuto essere il sex symbol Sossio Aruta uno dei naufraghi dell’Isola Dei Famosi, ma il gossip sulla sua presenza al reality show è tramontata in men che non si dica. Quest’anno, la produzione del programma ha messo una regola precisa: niente ex protagonisti del Grande Fratello.

In effetti, nessuno degli attuali concorrenti ha mai preso parte ad un’edizione del Grande Fratello VIP, ma ce ne sono due che hanno fatto l’edizione classica del reality show. Daniela Martani ed Andrea Cerioli hanno partecipato, infatti, al programma Mediaset rispettivamente nel 2009 (edizione vinta da Ferdi) e 2014 (edizione vinta da Mirco Petrilli).

Isola Dei Famosi, l’esclusione di Sossio Aruta: il suo commento

È stato lo stesso Sossio Aruta a confessare il motivo della sua esclusione: “Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”. Dunque, l’ex Uomini e Donne non si dà per vinto e riproverà a prendere parte al reality show. Ad ogni modo, se le porte per gli ex gieffini sono state sbarrate, non si può dire lo stesso per La Talpa cui ha partecipato Angela Melillo, né Ballando Con Le Stelle che conta ben tre ex partecipanti: Akash, Elisa Isoardi e Gilles Rocca.

Gli altri concorrenti, invece, provengono da La Pupa e Il Secchione come nel caso di Myrea Stabile e Pechino Express per quanto riguarda Vera Gemma.