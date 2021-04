Fabrizio Corona, arriva l’ambiguo messaggio: pioggia di like e commenti

Da poche ore è spuntato un messaggio alquanto criptico sul profilo Instagram di Fabrizio Corona: immediata la pioggia di like e commenti

“…non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 2:24). Questo il passo della Sacra Bibbia pubblicato poche ore fa sul profilo ufficiale Instagram di Corona. A corredo l’immagine dell’ex paparazzo intento a pregare.

Un messaggio alquanto criptico, ma pieno di significato. Sicuramente è legato alla sua turbolenta vicenda: ricordiamo infatti che è da due settimane nuovamente rinchiuso nel carcere di Monza.

Prontamente sotto al post sono arrivati in migliaia a mettere like e commentare con messaggi di supporto alla sua causa che tanto divide e fa discutere.

Fabrizio Corona sospende lo sciopero della fame

Sono due giorni che Fabrizio Corona ha cessato lo sciopero della fame. A rivelarlo è stato il suo legale ai microfoni di Pomeriggio Cinque giovedì scorso: “Ho parlato con il legale di Fabrizio Corona. Fabrizio Corona ha deciso di sospendere lo sciopero della fame. Ha deciso di accogliere la supplica dei legali e della madre Gabriella. Ha colto anche il tuo appello Barbara”.

Un sospiro di sollievo per la madre Gabriella che a più riprese ha dichiarato di aver paura che Fabrizio Corona potesse morire. Il pericolo, però, non è ancora finito in un angolo perché da un momento all’altro potrebbe comunque fare qualche altro gesto inconsulto.