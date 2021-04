Denise Pipitone, sale l’attesa per il test: parla la madre Piera Maggio

Denise Pipitone, c’è attesa per i risultati dei test del sangue sulla ragazza Olesya Rostova. Parla la madre Piera Maggio

Continua a far discutere la vicenda Denise Pipitone. In attesa dei risultati del test sul sangue della ragazza russa Olesya Rostova, poco fa la madre Piera Maggio ha lanciato un messaggio di speranza. “Rimaniamo in attesa dei risultati, siamo cautamente speranzosi pur non condividendo le modalità del test” ha scritto la donna sulla propria pagina Facebook.

Denise Pipitone, tra pochi giorni i risultati dei test

Una cauta speranza quella dei genitori di Denise Pipitone, Piera Maggio e il padre biologico Pietro Pulizzi. Tra pochi giorni arriveranno i risultati dei test del sangue sulla ragazza russa Olesya Rostova, che potrebbero portare ad un’altra delusione.

“Purtroppo Piera è abituata a ricevere segnalazioni. Non ci illudiamo mai e queste procedure le prendiamo in maniera molto asettica. Se il test è compatibile, la speranza è del cuore che però deve fare i conti con la scienza” ha dichiarato il legale Giacomo Frazzitta a Fanpage.it