Calciomercato Juventus, colpo dal Manchester United: non è Pogba

Calciomercato Juventus | La dirigenza starebbe valutando l’acquisto di un top player dal Manchester United e non si tratta di Pogba

La Juventus, sempre attenta sulle dinamiche di mercato anche quando questo è ufficialmente chiuso, starebbe studiando la strategia giusta per rinforzare il centrocampo riguardo a tecnica e qualità.

Da tempo è sulle tracce di Pogba del Manchester United per provare un ritorno in grande stile ma, secondo quanto riferito da Tuttosport, negli ultimi tempi l’attenzione dei bianconeri si sarebbe spostata su Donny van De Beek che in premier sta facendo non poca fatica. L’idea di Paratici sarebbe quella di abbassare leggermente le pretese degli inglesi, i quali chiedono 35-40 milioni di euro, e di lavorare su un prestito con obbligo di riscatto.

Al momento sono stati allacciati i contatti con l’entourage dell’olandese e la richiesta sarebbe di 5 milioni di euro per 4 anni.

Calciomercato Juventus, in dubbio il riscatto di Morata: la situazione

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid per 45 milioni di euro non sarebbe più così sicuro. Lo spagnolo, dopo un inizio al top, ha via via fornito prestazioni sempre più mediocri. L’idea attualmente è quella di non prolungare nemmeno il prestito oneroso per un’altra stagione a 10 milioni di euro.

C’è la possibilità che si cambi idea, ma tutto sta nel calciatore. Se dovesse tornare ad eccellere come all’inizio, allora Agnelli sborserà quanto pattuito. In caso contrario sarà addio certo.