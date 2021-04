L’Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma nonostante ciò questa edizione sta facendo parlare di se.

In seguito all’addio della figura iconica dell’Isola dei Famosi, Alin, la produzione ha provato a rimpiazzarlo con un degno sostituto. Come ricorderanno sicuramente i tanti, i primi nomi a circolare furono quelli di Aurora Ramazzotti e Elenoire Casalegno. Incassato il loro no, a fine febbraio Mediaset ha annunciato il nome di Massimiliano Rosolino ma oggi la moglie, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha rivelato un retroscena.

Isola dei Famosi: indiscrezione clamorosa su Rosolino e sua moglie

La moglie di Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, ha svelato che lei e il marito sono stati contattati per partecipare all’Isola dei Famosi non in veste si inviati, ma bensì come. “Inizialmente ero stata contattata io per partecipare da concorrente, ma non me la sono sentita. Andare in un posto così lontano come l’Honduras era un impegno che non potevo prendermi. Non riesco a stare troppo lontana dalle mie figlie.

Discorso diverso per il campione di nuoto che per due anni ha detto di no per non rovinare il suo fisico e così la produzione de L’Isola ha pensato di offrirgli una posizione diversa. “Per due anni lo avevano cercato come concorrente, ma aveva sempre rifiutato perché non voleva rovinare il suo fisico dopo tanti anni di sacrifici. Massimiliano tiene molto al suo sport, segue una dieta sana e sta attento a tutto”.